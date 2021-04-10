تحالف الصدر يرد على تحوله لـ"دولة عميقة"

شفق نيوز/ رد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، على تصريحات برلمانية اتهمته بأنه "أصبح دولة عميقة".

وقال النائب عن التحالف محمود الزجراوي، لوكالة شفق نيوز إن "هذه التصريحات تأتي ضمن حملة تسقيط تحالف سائرون والتيار الصدري بصورة عامة، وهي مكملة لحملة التشويه والتسقيط بأن التيار يقف خلف رفع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي".

وبين الزجراوي؛ أن "حملة التسقيط التي يواجهها التيار الصدري، كونه التيار يسعى الى الحصول على رئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، عبر استحقاقه الانتخابي، ولهذا شنت هذه الهجمات والحملات، التي هي بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع، والتيار الصدري وتحالف سائرون مع بناء دولة مؤسسات وليس بناء دولة عميقة أو غيرها".

وكان النائب عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، حامد الموسوي، قال في تصريحات صحافية إن "الدولة العميقة تحولت من حزب الدعوة إلى تحالف سائرون".