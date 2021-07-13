تحالف الصدر يتحدث عن "أياد خبيثة" تسببت بحريق الناصرية

شفق نيوز/ اتهم تحالف "سائرون" التابع للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، من اسماهم بـ"الأيادي الخبيثة" بالتسبب بحريق الناصرية، الذي التهم مصابين في مركز للعزل الخاص بفيروس كورونا.

وذكر تحالف سائرون في محافظة ذي قار في بيان، "لا بد للحكومة الاتحادية أن تأخذ دورها الحقيقي في حماية أرواح المواطنين… واقل مايمكن ان تقوم به هو كشف الأيادي الخبيثة التي تسببت بهذه الكارثة الانسانية ومحاسبتها".

وقرر رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي إحالة مدير عام صحة ذي قار إلى التحقيق بعد حجزه وعدد من المسؤولين المحليين، على خلفية حادث الحريق.

وخلصت نتائج تحقيق أولية في الحادث إلى وجود "تقصير متعمد بعملية الحريق".