تحالف الصدر: نتائج الانتخابات المبكرة محسومة لهذه الجهات

شفق نيوز/ أكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم السبت، أن نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، محسومة من الآن لجهات سياسية محددة.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "الانتخابات البرلمانية المبكرة، مقسمة من الآن بين الأحزاب السياسية والمكونات، والكل يعرف من المرشحين، الذين سيفوزون في الدوائر الانتخابية".

وبين أن "مناطق اقليم كوردستان مقسمة بين حزبين وبعض المقاعد القليلة ستذهب الى احزاب اخرى، وكذلك الحال بالنسبة للمناطق السنية فهي مقسمة بين حزبين أيضاً، أما المكون الشيعي فستكون مقاعده البرلمانية بين اربع جهات سياسية".

وأضاف المسعودي ان "80% من مقاعد مجلس النواب المقبل، ستكون مقسمة بين هذه الجهات السياسية، وما يبقى من مقاعد برلمانية بنسبة 20% ستكون مقسمة بين الأحزاب الصغيرة والشخصيات المستقلة".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021.