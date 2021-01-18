تحالف الصدر: موعد الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل ما يزال قائما

شفق نيوز/ حذر تحالف سائرون، التابع لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، من مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما بين أن موعد الانتخابات المبكرة في شهر حزيران المقبل لعام ٢٠٢١ ما يزال قائما.

وقال النائب عن التحالف صادق السليطي، لوكالة شفق نيوز، ان "موعد الانتخابات المبكرة في شهر حزيران المقبل لعام ٢٠٢١ ما يزال قائما، وحتى اللحظة لا يوجد أي قرار رسمي لتغيير هذا الموعد".

وبين السليطي؛ أن "التغيير في العملية السياسية لن يحدث إلا من خلال المشاركة الواسعة في الانتخابات وهذا ما يتطلب من الجميع تحديث بطاقة الناخب وبأسرع وقت ممكن حرصاً لعدم ضياع أصوات الناخبين وفتح باب شبهات التزوير بشأنها".

وأضاف النائب عن تحالف سائرون؛ ان "مقاطعة الانتخابات سوف تخدم الأحزاب، حيث أن الانتخابات سوف تترك حصراً أمام الجمهور المتحزب والذي سوف يشارك في الانتخابات بكل قوة ما يعني فوز الأحزاب ذاتها من جديد ولن يتغير شيء حينها".

واقترحت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق، يوم الاحد (17 كانون الثاني 2021)، على مجلس الوزراء تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.