تحالف الصدر لمنتقدي الموازنة: دعاية انتخابية وسياسية

شفق نيوز/ رفض تحالف سائرون البرلماني، يوم السبت، الانتقادات التي توجه لقانون موازنة 2021، معتبرا الإنتقادات الموجهة إليها بأنها تدخل في خانة الدعاية الإنتخابية.

وقال النائب عن التحالف رياض المسعودي لوكالة شفق نيوز، ان "الموازنة تضمنت ابوابا معيشية كبيرة ومكاسب اجتماعية وخدمية واسعة في جميع القطاعات ودعما للشرائح الفقيرة".

واضاف ان الموازنة تضمنت "رفع أسعار محاصيل الحنطة والشعير والرز الى 50 الف دينار، وتخصيص 900 مليار كمنح شهرية لنحو 200 الى 250 الف محاضر مجاني، وتثبيت 8500 عقد موظف في وزارة الكهرباء، وتثبيت العقود ممن قضوا 5 سنوات خدمة، على الملاك الدائم".

واشار المسعودي الى ان "الموازنة خصصت 500 مليار دينار لدعم البطاقة التموينية، الى جانب تمويل 30 مشروعاً استراتيجياً وخدمياً منها مشاريع متوقفة منذ سنوات، بالإضافة الى شمول نحو 400 الف مستفيد جديد ضمن شبكة الحماية الاجتماعية".

وتابع بالقول ان "الموازنة تضمنت فرض ضرائب على الاتصالات لا يتحملها المواطن، وضرائب على التبوغ والعطور والمشروبات الكحولية وهي ضرائب موجودة تم تفعيلها لدعم الاقتصاد الوطني".

وتساءل المسعودي "اين التجويع في الموازنة وهي تضمنت معالجات معيشية وانصافاً للكثير من الشرائح وضمان حقوقها؟"، معتبرا وصف الموازنة بأنها تساهم بـ"التجويع"، دعاية سياسية وانتخابية تقودها بعض الاطراف.

وصوت البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (31 آذار 2021)، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ129 تريليون دينار.