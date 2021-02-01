تحالف الصدر: غالبية الكتل تؤيد دمج انتخابات مجالس المحافظات مع البرلمانية

شفق نيوز/ أكد تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، يوم الاثنين، ان غالبية الكتل السياسية تؤيد دمج انتخابات مجالس المحافظات مع الانتخابات البرلمانية، كاشفاً عن أسباب هذا التوجه.

وقال النائب عن التحالف محمود الكعبي، لوكالة شفق نيوز، ان "غالبية الكتل السياسية تؤيد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بالتزامن مع انتخابات مجلس النواب لوجود تطابق بنسبة 90% بين قانون انتخابات مجالس المحافظات المرسل من قبل رئاسة الجمهورية مع قانون انتخابات مجلس النواب الذي اقره البرلمان في وقت سابق".

وبين ان "التطابق يشمل عدد الدوائر الانتخابية حيث سيكون عدد أعضاء مجلس المحافظة مطابقاً لعدد أعضاء مجلس النواب عن المحافظة ذاتها، ما يعني تخفيض عدد أعضاء مجالس المحافظات وكذلك سيفوز من يحصل على أعلى الأصوات".

وأضاف الكعبي ان "مجلس النواب لم يلغي مجالس المحافظات لكونها مشرعة وفق الدستور والغاؤها يتطلب تعديل الدستور"، موضحاً أن "مجلس النواب قرر سابقاً إيقاف عمل مجالس المحافظات بناءً على الضغط الشعبي في حينها ولكون مجالس المحافظات قد تجاوزت مدة دورتها الانتخابية المحددة بأربع سنوات فقط واستمرت بالعمل لمدة ست سنوات".

يشار إلى أن مجلس النواب عقد جلسة طارئة في 28 تشرين الأول 2019، وصوتّ على حل مجالس المحافظات ماعدا محافظات إقليم كوردستان، وإلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين، وذلك على خلفية التظاهرات التي انطلقت في ذلك الشهر.