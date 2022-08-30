تحالف السيادة يؤيد قرار حل البرلمان والمضي بانتخابات مبكرة في العراق

شفق نيوز/ أعلن تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، اليوم الثلاثاء، تأييده قرار حل البرلمان والمضي بانتخابات مبكرة في العراق.

وقال الخنجر في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "نسعى مع القوى الوطنية المخلصة إلى مبادرة عاجلة لوأد الفتنة"، داعيا في ذات الوقت القوات المسلحة وكافة المؤسسات الامنية الى "مسك زمام الامور".

وشدد الخنجر على أن "الدم العراقي اكبر من كل اللوائح والمدد القانونية"، مضيفا "نعلن دعمنا لاي قرار بحل البرلمان وإعادة الانتخابات او اي صيغة تعيد الاستقرار".

وتدور اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة في المنطقة الخضراء التي تضم مقاراً حكومية وبعثات دبلوماسية.

وحتى الآن، سقط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، نتيجة الصدامات التي جرت داخل المنطقة الخضراء، منذ أن بدأت قوات مكافحة الشغب محاولة فض احتجاجات الصدريين في القصر الحكومي.

ويأتي هذا التصعيد، على خلفية إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه بعدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، أصبحت المنطقة الخضراء والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، ميداناً للصدامات بعد ما بدأ الصدريون "ساعة الصفر"، ليحولوا اعتصامهم إلى عصيان ونفير عام.