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تحالف "السيادة" يعلن مشاركته في جلسة الغد

Category: سیاسة

Date: 2022-06-22T19:52:53+0000
تحالف "السيادة" يعلن مشاركته في جلسة الغد

شفق نيوز/ أعلن تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي، مساء الاربعاء، مشاركته في جلسة يوم غد الخميس.

جاء ذلك في بيان مقتضب ورد الى وكالة شفق نيوز.

وفي وقت سابق، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، أن تحالف السيادة عقد، مساء اليوم، اجتماعاً في منزل رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لحسم مشاركة نواب التحالف بجلسة البرلمان الطارئة المقرر عقدها يوم غد الخميس.

واليوم الأربعاء، دعت رئاسة مجلس النواب المرشحين "الخاسرين الأكبر" بدلاء نواب الكتلة الصدرية المستقيلين الى حضور جلسة يوم غد الخميس، فيما بين أن ستة من هؤلاء البدلاء امتنعوا عن الحضور كونهم من مرشحي الكتلة الصدرية.

وأعلنت رئاسة مجلس النواب امس الثلاثاء، أن المجلس سيعقد جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة 58 أولاً من الدستور، وبناءً على طلب عددٍ من أعضاء المجلس، وذلك في يوم الخميس الموافق 23 حزيران في الساعة 11 صباحاً.

 

 

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