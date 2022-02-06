تحالف "السيادة" يعلن عدم مشاركته بجلسة غد الاثنين

شفق نيوز / أعلن تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، يوم الأحد، عدم مشاركته بجلسة البرلمان المقررة يوم غد الاثنين.

وجاء في بيان للتحالف، ورد لوكالة شفق نيوز، أن القرار جاء "دعماً لجهود الحوار السياسي الذي تبذله القوى السياسية لأجل الوصول إلى حلول مشتركة، وبالتوافق مع الشركاء في الأغلبية الوطنية".

وأضاف البيان: "سنبقى في تواصل مستمر، مع القوى الوطنية كافة، للوصول إلى حلول تجنب البلاد المزيد من الأزمات".

وكان مجلس النواب العراقي قد أدرج في جدول أعمال جلسته المقررة غداً، فقرة اختيار رئيس لجمهورية البلاد، كما حدد الساعة 12 ظهراً، موعداً لعقدها.

ويأتي ذلك في وقت أصدرت المحكمة الاتحادية العليا العراق، أمراً ولائياً بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

واعتبر خبراء قانونيون، أن جلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب الرئيس، الجديد باتت "معلقة" نتيجة لقرار المحكمة الاتحادية الأخير الخاص بترشيح هوشيار زيباري.

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