تحالف "السيادة" يدعم الولاية الثانية للكاظمي

شفق نيوز/ أعلن النائب مشعان الجبوري القيادي في تحالف "السيادة" الذي يضم قوى اغلبية القوى السياسية السنية يوم الثلاثاء أن التحالف يدعم بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي في منصبه للولاية الثانية.

وقال الجبوري في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، "كنت وعدد من نواب تحالف (السيادة) الى جانب زعيم التحالف خميس الخنجر عند استقبال دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واقطاب مكتبه".

وأضاف "يمكنني ان اؤكد ان تحالف (السيادة) سيدعم تولي الرئيس مصطفى الكاظمي لولاية ثانية اذا ما تم تكليفه من قبل كتلة التيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة".