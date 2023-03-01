تحالف السيادة يتهم وزيرة الاتصالات بإفراغ المواقع العليا في الوزارة من "المكون السني"

شفق نيوز/ اتهم تحالف السيادة، يوم الأربعاء، وزيرة الاتصالات هيام الياسري بإفراغ المواقع العليا في الوزارة من "المكون السني" بحملات "اجتثاث ممنهجة".

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي كنا نمني النفس بمغادرة مربع الاقصاء والتهميش نحو برنامج وطني متكامل يتعاون الجميع على تنفيذه، يصـر البعض على الخوض فـي ذات المـربـع عـبر حملات اجتثاث ممنهجة "وبالجـمـلة" دون اسباب حقيقيـة مقنعـة، بـل ودون تعيـيـن بـديل مناسـب، فـي مسعى مشبوه للهيمنة والاستحواذ".

وأضاف "اننا فـي تحـالف السيـادة نـرى ان الاجـراءات التي اقدمـت عليـها وزيرة الاتصالات لا تصب مطلقا في توفير بيئة مناسبة لإنفاذ ورقة الاتفاق الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية، او التعاون لأجل تطبيق برنامجها المعلن اذ نؤكد ضرورة اجراء مراجعة جدية ودقيقة لتلك الإجراءات التمييزيـة التي طالت العديد من كوادر الوزارة الـي جـرى افـراغ المواقـع العـلـيـا فيهـا من المكون السني بعيدا عن أي تقييم فني، فضلا عن عدم إعادة ملء تلك الفراغات وفق معيار التوازن المكوناتي".

ودعا التحالف رئيس مجلـس الـوزراء الـى "تقييـم تـلك الاجراءات وتصويبها لأجل ضمان تمثيل عادل بما يحفظ التوازنات المجتمعية وتحقيق مبادئ الشراكة والتوازن والتوافق".

من جانبها، أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري اعتمادها على الكفاءات والنزاهة والخبرة والاختصاص في التكليف للادارات في مفاصل الوزارة المختلفة.

وقالت إن "انهاء تكليف وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية والمستشار الفني للوزارة كان لعدم مطابقة الاختصاص ومخالفة ذلك للقانون، حيث ان وكيل الوزارة للشؤون الادارية والمالية يحمل اختصاص (علوم فضاء) والمسشار الفني للوزارة يحمل اختصاص (اداب/ ترجمة) وهذا يخالف احكام قانون تنظيم عمل المستشارين رقم 3 لسنة 2022 المادة (2/ اولا وثانيا) منه التي اشترطت ان يمتلك ما لايقل عن 20 سنة خبرة في مجال الاختصاص الذي يجب ان يكون الاتصالات والمعلوماتية في حالة وزارة الاتصالات".

وكانت وزيرة الاتصالات هيام الياسري أجرت مؤخراً تغييرات بالجملة في مفاصل الوزارة حيث أعفت مسؤولين واستبدلت آخرين.

وتركزت تغييرات الياسري في مديرية الاتصالات والمعلوماتية بحسب عدة وثائق حصلت عليها وكالة شفق نيوز، في وقت سابق.