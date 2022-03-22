سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحالف السيادة: نصاب البرلمان سيتحقق بجلسة السبت وريبر احمد مرشحنا لرئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-03-22T12:04:13+0000
تحالف السيادة: نصاب البرلمان سيتحقق بجلسة السبت وريبر احمد مرشحنا لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز / عدّ تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر، يوم الثلاثاء، أن النصاب القانوني لجلسة البرلمان سيتحقق لانتخاب رئيس جمهورية العراق بحضور النواب المستقلين، فيما أكد تمسك التحالف الثلاثي بترشيح ريبر أحمد للمنصب.

وقال النائب عن تحالف سيادة يوسف السبعاوي لوكالة شفق نيوز إن "جلسة السبت ستحتوي على عنصر المفاجأة بعد التحرك على النواب المستقلين للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وتابع النائب عن تحالف الخنجر ان "عدد نواب التحالف الثلاثي يتجاوز 190 نائبا وان عدد النواب المستقلين يبلغ أكثر من 40 نائبا، وبمشاركة النواب المستقلين في الجلسة سيتحقق النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية".

وبيّن السبعاوي أن "مرشح حزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر احمد هو مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئيس الجمهورية، وأن التحالف الثلاثي ملتزم بانتخاب احمد لمنصب رئيس الجمهورية".

related

"أنا صاحب الانجاز".. شجار بين نائب صدري واخرى عن "السيادة" بسبب مشروع (فيديو)

Date: 2022-03-14 12:44:13
"أنا صاحب الانجاز".. شجار بين نائب صدري واخرى عن "السيادة" بسبب مشروع (فيديو)

خلافات تضرب تحالف "السيادة" حيال رئاسة الوقف السني

Date: 2022-02-21 11:01:11
خلافات تضرب تحالف "السيادة" حيال رئاسة الوقف السني

الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعلن رسمياً ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية العراقية

Date: 2022-02-14 15:51:30
الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعلن رسمياً ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية العراقية

يتكون من 67 نائباً.. تشكيل أكبر تحالف سُني في البرلمان برئاسة الخنجر

Date: 2022-01-25 15:13:21
يتكون من 67 نائباً.. تشكيل أكبر تحالف سُني في البرلمان برئاسة الخنجر

السيرة الذاتية لريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة العراق

Date: 2022-02-14 16:02:08
السيرة الذاتية لريبر أحمد مرشح الحزب الديمقراطي لرئاسة العراق

وزير داخلية الإقليم من البرلمان: الصواريخ التي استهدفت اربيل ذكية تُستخدم بالحرب

Date: 2022-03-17 09:25:41
وزير داخلية الإقليم من البرلمان: الصواريخ التي استهدفت اربيل ذكية تُستخدم بالحرب

تحالف "السيادة" يدعم الولاية الثانية للكاظمي

Date: 2022-02-08 09:29:34
تحالف "السيادة" يدعم الولاية الثانية للكاظمي

الحلبوسي عن "تحالف السيادة": نواب تقدم والعزم وضعوا ثقتهم بالخنجر لقيادة تحالفنا

Date: 2022-01-25 16:05:29
الحلبوسي عن "تحالف السيادة": نواب تقدم والعزم وضعوا ثقتهم بالخنجر لقيادة تحالفنا