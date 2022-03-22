تحالف السيادة: نصاب البرلمان سيتحقق بجلسة السبت وريبر احمد مرشحنا لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز / عدّ تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر، يوم الثلاثاء، أن النصاب القانوني لجلسة البرلمان سيتحقق لانتخاب رئيس جمهورية العراق بحضور النواب المستقلين، فيما أكد تمسك التحالف الثلاثي بترشيح ريبر أحمد للمنصب.

وقال النائب عن تحالف سيادة يوسف السبعاوي لوكالة شفق نيوز إن "جلسة السبت ستحتوي على عنصر المفاجأة بعد التحرك على النواب المستقلين للمشاركة في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وتابع النائب عن تحالف الخنجر ان "عدد نواب التحالف الثلاثي يتجاوز 190 نائبا وان عدد النواب المستقلين يبلغ أكثر من 40 نائبا، وبمشاركة النواب المستقلين في الجلسة سيتحقق النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية".

وبيّن السبعاوي أن "مرشح حزب الديمقراطي الكوردستاني ريبر احمد هو مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئيس الجمهورية، وأن التحالف الثلاثي ملتزم بانتخاب احمد لمنصب رئيس الجمهورية".