تحالف السيادة: مبادرة بارزاني ستحقق النجاح وهذا هدفها الرئيسي

شفق نيوز/ أكد تحالف السيادة، بزعامة خميس الخنجر، الذي يضم قوى سياسية سنية، يوم الأربعاء، ان مبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، سوف تحقق النجاح في حل الأزمة السياسية.

وقال القيادي في التحالف امجد الدايني، لوكالة شفق نيوز، إن "مبادرة بارزاني جاءت من أجل إيجاد انفراجة للازمة السياسية التي يشهدها العراق، ونعتقد أن هذه المبادرة سوف تلاقي نجاحاً في القريب العاجل".

وكشف انه "سيكون هناك اجتماع موسع للقوى السياسية كافة (الشيعية، السنية، الكوردية)، لإيجاد حل حقيقي للأزمة السياسية في القريب العاجل".

وأضاف القيادي في تحالف السيادة "اننا نعتقد ان المشهد سيكون هو الأقرب للمشهد السياسي الذي كان عليه خلال سنة 2018، أي بمعنى تكون القوى السياسية منقسمة الى قسمين، ثم تشكيل حكومة جديدة تضم كل الأطراف السياسية".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد أطلق مبادرة يوم الاثنين، حيث ارسل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر الى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامته بالحنانة، في محاولة لحلحلة الاوضاع وتقريب وجهات النظر بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي للسير قدماً في تشكيل الحكومة الجديدة.