سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحالف السيادة: مبادرة بارزاني ستحقق النجاح وهذا هدفها الرئيسي

Category: سیاسة

Date: 2022-02-02T11:53:06+0000
تحالف السيادة: مبادرة بارزاني ستحقق النجاح وهذا هدفها الرئيسي

شفق نيوز/ أكد تحالف السيادة، بزعامة خميس الخنجر، الذي يضم قوى سياسية سنية، يوم الأربعاء، ان مبادرة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، سوف تحقق النجاح في حل الأزمة السياسية.

وقال القيادي في التحالف امجد الدايني، لوكالة شفق نيوز، إن "مبادرة بارزاني جاءت من أجل إيجاد انفراجة للازمة السياسية التي يشهدها العراق، ونعتقد أن هذه المبادرة سوف تلاقي نجاحاً في القريب العاجل".

وكشف انه "سيكون هناك اجتماع موسع للقوى السياسية كافة (الشيعية، السنية، الكوردية)، لإيجاد حل حقيقي للأزمة السياسية في القريب العاجل".

وأضاف القيادي في تحالف السيادة "اننا نعتقد ان المشهد سيكون هو الأقرب للمشهد السياسي الذي كان عليه خلال سنة 2018، أي بمعنى تكون القوى السياسية منقسمة الى قسمين، ثم تشكيل حكومة جديدة تضم كل الأطراف السياسية".

وكان الزعيم الكوردي مسعود بارزاني قد أطلق مبادرة يوم الاثنين، حيث ارسل رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم تحالف السيادة خميس الخنجر الى محافظة النجف للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامته بالحنانة، في محاولة لحلحلة الاوضاع وتقريب وجهات النظر بين الصدر وقوى الإطار التنسيقي للسير قدماً في تشكيل الحكومة الجديدة.

related

الإطار التنسيقي يخوض جولة مباحثات جديدة على وقع مبادرة بارزاني ويعد لورقة ضمانات "حاسمة"

Date: 2022-02-01 10:55:20
الإطار التنسيقي يخوض جولة مباحثات جديدة على وقع مبادرة بارزاني ويعد لورقة ضمانات "حاسمة"

جدل يسيطر على اجتماع الإطار التنسيقي وثلاثة ضمانات تفصل التقارب مع الصدر

Date: 2022-02-01 21:53:54
جدل يسيطر على اجتماع الإطار التنسيقي وثلاثة ضمانات تفصل التقارب مع الصدر

الإطار التنسيقي يجتمع لبحث مبادرة بارزاني

Date: 2022-01-31 14:50:04
الإطار التنسيقي يجتمع لبحث مبادرة بارزاني

الإطار التنسيقي يفصح عن مخرجات الإجتماع بمنزل العبادي

Date: 2022-02-01 08:30:24
الإطار التنسيقي يفصح عن مخرجات الإجتماع بمنزل العبادي

أول تعليق صدري على اجتماع "التنسيقية" و"ترشيح" العبادي لرئاسة الوزراء

Date: 2021-11-09 10:28:29
أول تعليق صدري على اجتماع "التنسيقية" و"ترشيح" العبادي لرئاسة الوزراء

عشية جلسة البرلمان.. الإطار الشيعي يجتمع بأعضائه الفائزين بالانتخابات

Date: 2022-01-08 16:53:50
عشية جلسة البرلمان.. الإطار الشيعي يجتمع بأعضائه الفائزين بالانتخابات

قاآني في العراق ويجري جولة زيارات بالنجف (صور)

Date: 2022-01-16 20:22:58
قاآني في العراق ويجري جولة زيارات بالنجف (صور)

عبدالله معلقا على مبادرة بارزاني: الكورد كانوا ومازالوا الداعم الرئيسي لإستقرار البلاد

Date: 2022-02-01 13:48:10
عبدالله معلقا على مبادرة بارزاني: الكورد كانوا ومازالوا الداعم الرئيسي لإستقرار البلاد