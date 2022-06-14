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تحالف السيادة يعد تصريحات الموسوي خارجة عن حدود "الأدب" وتهديداً للعملية السياسية

Category: سیاسة

Date: 2022-06-14T16:00:04+0000
تحالف السيادة يعد تصريحات الموسوي خارجة عن حدود "الأدب" وتهديداً للعملية السياسية

شفق نيوز/ عدت النائبة عن تحالف السيادة نورس العيسى، يوم الثلاثاء، تصريحات النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي "مسيئة وخارجة عن حدود الأدب السياسي"، محذرة من "نوايا مستقبلية تهدد الشراكة".

وقالت العيسى، وهي عضو في حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "التصريحات التي أطلقها النائب عن الفتح حامد الموسوي بحق القوى والمكونات السياسية المشاركة في العملية السياسية ليست فقط مسيئة وخارجة عن حدود الادب والاعراف السياسية بين الاطراف الفاعلة بالعمل السياسي بل تبعث على الخوف من نوايا مستقبلية تهدد الشراكة الوطنية بأجمعها.

واضافت ان "هذا المنطق وهذا الاسلوب لا يمكن له ان يتصدى لبناء دولة المؤسسات وايجاد حلول للمشاكل والازمات"، معتبرة هذا "التصريح أو الفكر بأنه يشكل خطراً على العملية السياسية باكملها".

وتساءلت العيسى بالقول "هذه التصريحات التي صدرت هل هي نتاج لنقاشات داخل تحالف الفتح ام هي فعلًا آراء فردية "؟ وتابعت "اذا كانت اراء فردية هل سيكتفي تحالف الفتح بالتبرؤ منها ام سيتخذ موقفًا بحق هذا العضو".

وكان عضو تحالف الفتح حامد الموسوي قد قال في حديث متلفز إن الإطار "سيقوم بإجبار رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني على الدخول في ائتلاف حكومي يقوده الإطار"، كما لوّح في تصريحه بوجود 6 ألوية عسكرية على حدود إقليم كوردستان، كورقة ضغط بهذا الخصوص.

فيما أدان مكتب زعيم تحالف الفتح هادي العامري، تصريحات الموسوي، مبينا أنها "لغة" مرفوضة جملة وتفصيلا وتعكر المناخ السياسي.

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