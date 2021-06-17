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تحالف الخنجر يطالب بتدخل اممي وإشراف دولي على الانتخابات في المحافظات الساخنة

Category: سیاسة

Date: 2021-06-17T09:52:32+0000
تحالف الخنجر يطالب بتدخل اممي وإشراف دولي على الانتخابات في المحافظات الساخنة

شفق نيوز/ طالب تحالف "العزم" برئاسة خميس الخنجر، يوم الخميس، بتدخل أممي وإشراف دولي على الانتخابات النيابية المقبلة، محذراً من حدوث خروقات أو مضايقات تهدد العملية الانتخابية وتقوض مسارها.

وقالت النائبة عن التحالف ناهدة زيد الدايني لوكالة شفق نيوز،   "نطالب بتدخل ودور فاعل للامم المتحدة واشراف دولي على الانتخابات في  المحافظات الساخنة والمختلطة، خاصة ديالى وصلاح الدين، لمنع وقوع خروقات ربما تتجاوز 70%، بسبب التهديدات والاوضاع المتوترة وسيطرة جهات متنفذة على مجريات الاوضاع الامنية في تلك المحافظات".

ونوهت الدايني، إلى "وجود تخوف لدى المرشحين من التصفية أو الاستهداف السياسي"، محذرة من "انفلات وسيطرة على مراكز الانتخابات من قبل جهات معينة ومصادرة حقوق المرشحين الاخرين واستحقاقاتهم الجماهيرية والانتخابية".

وأشارت الدايني إلى "وجود قيود وهواجس تقيد حركة المرشحين في مناطق نفوذهم الجماهيري في ديالى،  وبعض المحافظات", مشددة على ضرورة "معالجتها وتفادي نتائج عكسية للانتخابات القادمة وربما خروجها عن مسارها الديمقراطي والوطني".

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب العراقي، على تحديد موعدها في جلسة عقدت يوم 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.

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