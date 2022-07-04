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تحالف الخنجر يصدر بياناً بشأن تصعيد أنصار الحشد ضد أحد نوابه في ديالى

Category: سیاسة

Date: 2022-07-04T19:08:49+0000
تحالف الخنجر يصدر بياناً بشأن تصعيد أنصار الحشد ضد أحد نوابه في ديالى

شفق نيوز / أصدر تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، بياناً مساء الاثنين، بشأن "الاعتداء" الذي تعرض له مكتب رئيس التحالف في ديالى، النائب رعد الدهلكي.

واعتبر التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "استهداف نائب يمثل عشرات الآلاف من جماهير ديالى، واستمرار محاولات تكميم الأفواه، وعدم احترام الآراء الأخرى، هي تصرفات خطيرة لا تراعي وضع البلد ولا تبشر بشراكة وتوازن ومنطق دولة".

وأعرب التحالف، عن أسفه لـ"التصرفات العدوانية التي قامت بها مجموعة خارجة عن القانون في محافظة ديالى، بالاعتداء على مكتب النائب رعد الدهلكي رئيس تحالف السيادة في المحافظة".

وأغلق محتجون بوقت سابق من اليوم، مكتب الدهلكي في مدينة بعقوبة، رداً على تصريحاته ضد الحشد ومطالبته بإخراجه من المناطق السنّية.

وقبل ذلك، طالب الدهلكي، بإخراج قوات الحشد من المحافظات السنية فيما رد النائب عن تحالف الفتح بديالى – كتلة العصائب على تصريحات الدهلكي بالقول "سنقطع يد ولسان من يتحدث عن إخراج الحشد من ديالى لزعزعة أمنها.

وامتداداً للتصعيد؛ اعتبر رئيس تحالف السيادة في محافظة ديالى رعد الدهلكي، تصريحات نائب عن ديالى، بأنها تهديد علني سيكون له تبعات خطيرة على السلم المجتمعي إذا كان المنهاج القادم لواجهة ديالى يمثله هذا التفكير والاسلوب.

وطالب الدهلكي بـ"فتح تحقيق حكومي وبرلماني في تلك التصريحات"، مطالبا في الوقت نفسه الجهة التي ينتمي لها هذا النائب الى "بيان موقفها الصريح من هكذا تهديدات غير مسؤولة واجرامية وخطيرة".

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