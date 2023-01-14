تحالف الخنجر "يشكك" بجدية السوداني في اصدار قانون العفو العام

شفق نيوز/ طالب تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، اليوم السبت، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإصدار قانون العفو العام وفق ما ورد في البرنامج الحكومي، فيما أبدى "شكوكه" بجدية الالتزام فيما تم الاتفاق عليه ضمن هذا البرنامج.

وقال النائب عن التحالف عبد الكريم عبطان خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة عدد من نواب التحالف، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز إن الحكومة تشكلت على أساس اتفاق سياسي يتضمن عدد من الفقرات التي تخص جمهور تقدم وتحالف السيادة وفي مقدمتها إصدار قانون العفو العام وفق مدد زمنية محددة".

وأضاف عبطان "نحن في بداية فصل تشريعي جديد ومضى على تشكيل الحكومة فترة ليست بسيطة ولم نلمس جدية في تنفيذ البرنامج الحكومي المتفق عليه، مما يجعلنا نشكك بجدية تنفيذ ماتم الاتفاق عليه وهذا الأمر لا يصب في مصلحة الوطن والشراكة السياسية".

وتابع النائب عن تحالف السيادة "من منطلق المسؤولية الوطنية اجدد مطالبة السوداني الإيفاء بالتزاماته التي حددها في برنامجه الحكومي ونحن كلنا ثقة بذلك"، مبيناً أن "قبل أيام أصدر محكمة جنايات الرصافة السجن 10 سنوات بحق مخبر سري كاذب وهذا يؤكد شخصية السوداني السياسية واخلاقه النبيلة كما عرفناه من خلال تجربتنا الشخصية معه".

واشار عبطان الى ان "ما نتحدث عنه طيلة السنين الماضية بوجود الاف الابرياء في السجون نتيجة وشاية المخبر السري سيء الصيت"، مؤكدا أن السجون مليئة بالشباب الذين تم اعتقالهم على الشبهات ولأسباب غير معلومة والبعض منهم قبع في السجن منذ فترة طويلة ولهذا صار لزام الاسراع بتشريع قانون العفو العام".

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.