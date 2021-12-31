تحالف الخنجر يتحدث عن "محاولة تغطية" على "مجزرة جبلة"

شفق نيوز/ أصدر تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، يوم الجمعة، بياناً بشأن المجزرة التي وقعت في ناحية جبلة بمحافظة بابل، داعياً القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى التدخل الحاسم لكشف ملابساتها.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "تابعنا بألم بالغ ماحدث من مجزرة مروعة في ناحية جبلة شمالي محافظة بابل راح ضحيتها نحو 20 شهيدا في سابقة تنذر بمآلات غير محمودة في حال الفشل في خلق بيئة آمنة لاهالينا في كل مكان".

وأضاف، "اننا اذ ندين باشد العبارات ما جرى بحق الابرياء الآمنين من ترويع وقتل وحشي دونما ذنب ومحاولة التغطية على الجريمة، فاننا ندعوا القوى السياسية والقائد العام للقوات المسلحة الى التدخل الحاسم لكشف ملابسات الحادث واتخاذ اشد الاجراءات بحق المتسببين في هذه المجزرة ، كما ندعو الى تكثيف العمل الاستخباري المنع وقوع مثل هكذا جرائم مستقبلا".

وقُتل ما لا يقل عن 19 شخصا في بلدة "جبلة" شمالي محافظة بابل في حادث ما يزال يكتنفه الغموض جراء تضارب الروايات الأمنية بشأنه.

وتقول الرواية الرسمية لخلية الإعلام الأمني العراقي إن "القوات الامنية قامت بملاحقة متهمين اثنين بالإرهاب في منطقة جبلة شمالي محافظة بابل وبعد تضييق الخناق عليهما قاما بفتح النار العشوائي على القوات الامنية ما ادى الى إصابة عدد من أفراد القوة المنفذة للواجب التي شرعت بفتح تحقيق على خلفية العثور على عدد من جثث لمواطنين في منزل بالمنطقة انفا".