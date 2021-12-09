تحالف الخنجر يتحدث عن "خطوط حمراء" ومرشحين للرئاسات

شفق نيوز / أكد تحالف عزم، برئاسة خميس الخنجر، يوم الخميس، عدم وجود أي خطوط حمراء مع أي طرف سياسي أو جهة، فيما أشار إلى قربه من الجميع وعدم قبول تهميش أي أحد من العملية السياسية.

وقال القيادي في التحالف، أحمد الجبوري (أبو مازن)، لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف عزم قريب من الجميع ولا يقبل تهميش أي جهة من العملية السياسية، كما أنه لا يمتلك (خطوط حمراء) مع أحد، وهناك محاولات تقريب وجهات النظر بين جميع الكتل السياسية".

وأضاف أبو مازن، أن "لغاية الآن، لم يتم طرح أي اسم لمناصب الرئاسات الثلاث (الجمهورية، البرلمان والوزراء)"، مردفاً بالقول: "سندعم بناء دولة وفق الاستحقاق السياسي".

وأُعلن ظهر يوم الخميس، في العاصمة العراقية بغداد، عن تحالف سياسي جديد يرأسه زعيم تحالف "عزم" خميس الخنجر، ويضم خمس قوى سياسية وهي: تحالف عزم، كتلة حزب الجماهير، حركة حسم للإصلاح، نواب من كتلة العقد الوطني، التحالف العربي في كركوك.

ووفقا للقيادي في تحالف "عزم" سالم العيساوي خلال مؤتمر صحفي انعقد في العاصمة بغداد وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، فإن هذا التحالف يضم 34 مرشحاً فائزاً في الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، مشيرا الى أن هذا التحالف يمثل المناطق السنية في العراق.