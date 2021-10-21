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تحالف الخنجر: نقف على الحياد ونحاول تقريب وجهات النظر بين المالكي والصدر

Category: سیاسة

Date: 2021-10-21T11:14:00+0000
تحالف الخنجر: نقف على الحياد ونحاول تقريب وجهات النظر بين المالكي والصدر

شفق نيوز/ أكد تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، يوم الخميس، الوقوف على الحياد بين دولة القانون والكتلة الصدرية وعدم الوقوف مع جهة على حساب جهة أخرى.

وقال القيادي في التحالف والفائز بالانتخابات محمد عبد ربه لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف العزم يقف على الحياد بين الكتل الشيعية ويحاول تقريب وجهات النظر بين دولة القانون والفتح من جهة والكتلة الصدرية من جهة أخرى".

وأضاف إن "السنة والاكراد لن يذهبوا إلى أي جهة شيعية، على اعتبار إننا لا نريد خلق مشاكل في المستقبل بين الكتل الشيعية ولا نكون جزءاً من تلك المشاكل".

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