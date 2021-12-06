تحالف الخنجر: لم نبحث مع تقدم تسمية رئيس البرلمان المقبل

شفق نيوز/ أكد تحالف "عزم" برئاسة خميس الخنجر، يوم الاثنين، عدم وجود مباحثات او اتفاق مع تحالف "تقدم" الذي يرأسه محمد الحلبوسي، لإختيار شخصية لمنصب رئيس البرلمان العراقي المقبل.

وقال القيادي في "عزم" محمد العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إن "منصب رئيس البرلمان للمكون السني"، موضحاً "حتى الآن التحالفين (عزم وتقدم) لم يناقشا مسألة المرشحين واختيار احد الشخصيات هذا المنصب".

وأضاف أن "الحديث عن ترشيح واختيار شخصية لمنصب رئيس البرلمان لا يحسم الآن، انما سيكون بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب"، مؤكداً "لا يوجد اي نقاش او اتفاق بين عزم وتقدم على اختيار اي شخصية لمنصب رئيس البرلمان والمناصب التنفيدية الاخرى في الحكومة المقبلة".

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.