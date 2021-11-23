تحالف الخنجر: لا توجد حوارات لتشكيل الحكومة الجديدة

شفق نيوز/ أكد تحالف عزم، بزعامة خميس الخنجر، اليوم الثلاثاء، عدم وجود اي حوارات مع القوى السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال المتحدث باسم التحالف محمد العبد ربه، لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد اي حوارات مع جميع الاطراف السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة"، مبيناً أن "اللقاءات التي تعقد مع الكتل تهدف إلى ايجاد حلول للخروج من الأزمة السياسية، التي وصلت الى مرحلة الانسداد السياسي بسبب نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

وأضاف العبد ربه أن "حوارات واجتماعات تشكيل الحكومة الجديدة، بين القوى السياسية، سوف تنطلق بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة"، موضحاً أن هذه "المصادقة تنتظر حسم الطعون، خصوصاً أن هذه الطعون بدأت بتغيير حجم بعض القوى السياسية من حيث عدد المقاعد البرلمانية".