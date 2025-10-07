تحالف الخنجر: المفرجي يُقصى والمسلحون يُشاركون في الانتخابات

شفق نيوز- بغداد

أعرب تحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، يوم الثلاثاء، عن استنكاره الشديد لقرار استبعاد القيادي في التحالف العربي خالد المفرجي من السباق الانتخابي، معتبراً أن القرار يفتقر إلى الأسس القانونية والمنطقية ولا يستند إلى قرائن أو مبررات واضحة.

وقال التحالف في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار يمثل سابقة خطيرة في العمل السياسي والانتخابي، إذ يصبّ في مصلحة كتل سياسية بعينها على حساب أخرى، ويخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص الذي يفترض أن تقوم عليه العملية الديمقراطية، كما يُضعف الثقة العامة بنزاهة الانتخابات وعدالتها".

وأضاف البيان، أنه "في الوقت الذي يتم فيه استبعاد شخصيات وطنية معروفة بمواقفها السياسية السلمية، نرى أن هناك زعماء وقيادات مسلّحة، وأخرى متورطة في انتهاكات إنسانية وشبهات فساد، قد سُمح لها بالمشاركة في الانتخابات دون مساءلة، وهو ما يعكس ازدواجية واضحة في تطبيق المعايير، ويقوّض روح التنافس الشريف الذي يُفترض أن تحكمه القوانين لا المزاجات السياسية".

وأكد تحالف السيادة أن "إقصاء الأصوات الوطنية لن يخدم إلا مشاريع الإقصاء والتفرد، وأن المشاركة الشاملة والعادلة هي الضمانة الحقيقية لاستقرار العملية السياسية وشرعية نتائجها".