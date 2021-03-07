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تحالف الحلبوسي يلمح لرغبة سياسية بتأجيل الانتخابات ويشدد على أمر

Category: سیاسة

Date: 2021-03-07T10:59:02+0000
تحالف الحلبوسي يلمح لرغبة سياسية بتأجيل الانتخابات ويشدد على أمر

شفق نيوز/ كشف تحالف القوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي، يوم الأحد، عن رغبة بعض الكتل السياسية بتأخير إجراء انتخابات مجلس النواب عن موعدها المحدد.

وقال نائب رئيس الكتلة رعد الدهلكي لـوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك رغبة للكتل السياسية بالعمل على تأخير إجراء الانتخابات البرلمانية عن موعدها المحدد في شهر تشرين الاول المقبل"، مؤكدا إنه "حسب الرأي الشخصي فإن الانتخابات ستكون متأخرة وليس مبكرة كما محدد حاليا".

وأضاف إن "قانون الانتخابات يحتاج إلى تعديل خصوصا فقرة البايومترية مهمة جدا تجنبا للتلاعب بأصوات الناخبين وبعد ما حدث من تزوير وحرق صناديق الاقتراع في الانتخابات السابقة".

وتابع الدهلكي، أن "تعديل البايومتري اصبح مطلبا للجميع وخصوصا الشباب والمتظاهرين وهو يعمل على إعادة زرع الثقة بالعملية السياسية في المرحلة المقبلة".

ولفت، إلى أن "بعض الكتل السياسية تحاول إجراء تعديل نظام الدوائر الانتخابية وإجراء الانتخابات بالمحافظة بدائرة واحدة عكس ما موجود حاليا"، مبينا إن "إجراء تعديل جذري للقانون الانتخابات سيؤخر إقامتها في موعدها المحدد".

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