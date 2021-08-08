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تحالف الحلبوسي يقرُّ بصعوبة إجراء الانتخابات ويضرب مثالاً بإسقاط الخضراء في "ربع ساعة"

Category: سیاسة

Date: 2021-08-08T10:03:19+0000
تحالف الحلبوسي يقرُّ بصعوبة إجراء الانتخابات ويضرب مثالاً بإسقاط الخضراء في "ربع ساعة"

شفق نيوز/ أقرّ حزب تقدم، بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، بعدم وجود مناخ مناسب لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها المعلن في العاشر من تشرين الأول المقبل.

وقال القيادي في الحزب، النائب رعد الدهلكي، لوكالة شفق نيوز، انه "لغاية الآن لم نصل الى مرحلة وجود المناخ المناسب المتكامل لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة"، مردفا بالقول إنه "لا وجود لانتخابات نزيهة وعادلة في ظل وجود السلاح المنفلت".

وتسأل الدهلكي انه "كيف تجري انتخابات والمنطقة الخضراء اهم المناطق وذات التحصين الامني تم اسقاطها بـ(ربع ساعة) من قبل بعض الأطراف المسلحة بينما تتعرض السفارات والبعثات الدبلوماسية إلى القصف بين الحين والآخر".

وشهدت المنطقة المحصنة في آيار الماضي توترا أمنيا، عقب اعتقال قائد عمليات "الحشد" في الأنبار، قاسم مصلح، بناءً على تهمٍ تتعلق بـ"الإرهاب" حيث طوقت قوات أمنية تابعة "للحشد" مناطق مهمة داخل المنطقة الخضراء، من بينها منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أعلنت فصائل "النفير العام".

وأضاف النائب عن حزب تقدم ان "اللادولة تسيطر بشكل كبير على الدولة، وهذا ما يؤكد عدم إجراء انتخابات نزيهة متكاملة".

وأجمعت القوى السياسية في اجتماع عقد بالقصر الحكومي، أمس السبت، على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، وتمسكها بهذا الموعد.

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