تحالف الحلبوسي يستنكر هجوم الحوثيين على الامارات ويعلن التضامن

شفق نيوز/ استنكر تحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، الهجوم الذي تبناه الحوثيون على ابو ظبي في الامارات.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الوقت الذي تشهد منطقة الشرق الأوسط حوارات ولقاءات جدية لمحاولة خفض التوتر فيها وحل مشاكلها بالطرق السياسية، يأتي الاعتداء الإرهابي الآثم على مدينة أبو ظبي باستهداف مصالحها الحيوية، في وقت تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل حثيث على رأب الصدع في العلاقات البينية، ولا تتورع أن تمد يدها المساعدة الأشقاء والجيران خصوصأ تجاه إخوتها في العراق".

واضاف، "إذ نستنكر هذا الاعتداء الإرهابي، فإننا نعلن تضامننا بالوقوف مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية بكل ما من شأنه تعزيز أمنها واستقرارها".

واليوم الإثنين، أعلنت جماعة الحوثي، استهداف العاصمة الإماراتية أبوظبي بطائرات مسيّرة، فيما أعلنت شرطة أبوظبي اندلاع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة بمطار العاصمة.

وبحسب المعلومات الأولية التي نشرتها الشرطة، فإن الانفجارات وقعت في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح "آيكاد 3" بالقرب من خزانات أدنوك.

وتشير التحقيقات الأولية التي نشرتها وسائل إعلام محلية إماراتية إلى رصد شرطة أبوظبي أجساماً طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درونز"، وقعتا في المنطقتين قد تكونان تسببتا في الانفجار والحريق، وتم إرسال جهات الاختصاص وجارٍ التعامل مع الحريق.