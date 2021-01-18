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تحالف الحلبوسي يستشعر "تمسكا بالسلطة" من إرجاء الانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-01-18T16:18:43+0000
تحالف الحلبوسي يستشعر "تمسكا بالسلطة" من إرجاء الانتخابات

شفق نيوز/ رفض تحالف القوى العراقية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، تأجيل موعد الانتخابات المبكرة الذي كان مقرراً في حزيران المقبل، عاداً إياه "تلاعبا" بمشاعر العراقيين.

وقال التحالف في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "توجه الحكومة لتغيير موعد الانتخابات المبكرة يعد "تنصلا" عن وعودها، وتراجعا" عن التزاماتها أمام الشعب العراقي، و"تهربا" من اتفاقاتها الأخيرة وإجماع الرئاسات والقوى السياسية على موعدها المقرر في 6 / 6/ 2021".

وأضاف أنه "يسجل استغرابه ورفضه لهذا التأجيل غير المبرر"، معربا عن "خشيته من أن يكون هذا التأجيل "مبررا" للتمسك بالسلطة، ومصادرة الإرادة التغيير الشعبية، وتأجيل إجراء الانتخابات إلى موعد غير معلوم".

وشدد التحالف على الحكومة ومفوضية الانتخابات "الالتزام بالتوقيتات الدستورية التي أجمعت عليها القوى السياسية، واستكمال متطلبات نجاحها، وتهيئة البيئة الضرورية لضمان انتخابات نزيهة ضمن المعايير الدولية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت على مجلس الوزراء تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

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