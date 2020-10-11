تحالف الحكيم يضع شروطا لإجراء الانتخابات ويؤكد على استعادة هيبة الدولة

Category: سیاسة

Date: 2020-10-11T20:24:26+0000

شفق نيوز/ شدد تحالف عراقيون برئاسة عمار الحكيم، يوم الاحد، على ضرورة اجراء الانتخابات بمناخات إيجابية وآمنة بعيدا عن سطوة السلاح وحملات التسقيط والتشهير .

وذكر بيان للتحالف ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهيأة السياسية لتحالف عراقيون عقدت اجتماعها الدوري برئاسة عمار الحكيم رئيس التحالف وناقشت الملفات المدرجة على جدول أعمال الإجتماع فضلا عن مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق".

واكد المجتمعون "أهمية إكمال الملفات المتعلقة بإجراء الانتخابات المبكرة لاسيما مايتعلق بالمحكمة الاتحادية وحسم آلية تعويض الأعضاء"، مشددين على ضرورة اجرائها بمناخات إيجابية وآمنة بعيدا عن سطوة السلاح وحملات التسقيط والتشهير".

واشاروا الى "أهمية إيجاد المعالجات الإقتصادية للازمة المترتبة عن انخفاض اسعار النفط وتبعات جائحة كورونا، وضرورة مكافحة الفساد ومعالجة الهدر المالي وتفعيل القطاعات الاخرى وتوفير فرص العمل".

كما بين المجتمعون أن "أبواب التحالف مفتوحة أمام القوى المؤمنة بالدولة مشيرين الى أهمية تقوية مسار الدولة واستعادة هيبتها والتصدي لكل محاولات النيل منها".

واستبعد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبدالحسين الهنداوي، اليوم الأحد، إمكانية تأثير الأزمة المالية التي تشهدها البلاد على إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد.

ويواجه العراق صاحب الاقتصاد الريعي عجزا ماليا جراء انخفاض اسعار النفط الخام بالاسواق العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، وقد انعكست الازمة على الرواتب والمستحقات للعاملين في القطاع العام والذين يُقدر اعدادهم بالملايين ليتأخر الدفع عن مواعيده المعتادة.

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيبا امميا وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

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