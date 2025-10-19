"تحالف الحسم" و"نينوى لأهلها" يوقعان "ميثاق شرف" مع أبناء المحافظة

شفق نيوز- نينوى

أعلن "تحالف الحسم الوطني" و"حزب نينوى لأهلها"، مساء اليوم الأحد، توقيع "وثيقة عهد" مع أبناء محافظة نينوى، تتضمن عشرين بنداً تُعد بمثابة عقد شرف ملزم بين الطرفين.

وذكر رئيس تحالف الحسم، وزير الدفاع ثابت العباسي، في مؤتمر صحفي عقد في مدينة الموصل، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن "هذه الوثيقة تهدف إلى ترسيخ مبدأ الشراكة بين المواطن والمرشح، وتعهد قادة تحالف الحسم وحزب نينوى بتنفيذ البنود الواردة فيها في حال حصولهم على النصف زائد واحد من مقاعد مجلس النواب".

وأوضح العباسي أن "الوثيقة تمثل (ميثاق شرف) يربط بين الطرف الأول المتمثل بالتحالف والقيادات السياسية، والطرف الثاني المتمثل بالمواطنين من أبناء نينوى، وكل من يوقع على الوثيقة من الأهالي سيكون طرفاً مباشراً في هذا العقد السياسي".

وأكد العباسي أن "هذا الإجراء سابقة لم تحدث في الانتخابات الماضية على مستوى العراق، إذ سيتم فتح باب التوقيع لأهالي نينوى خلال الأيام المقبلة، بما يجعل الوثيقة عقد التزام أخلاقي وسياسي بين الناخب والمنتخب، يهدف إلى ضمان تنفيذ الوعود الانتخابية وتحقيق استقرار وتنمية المحافظة".