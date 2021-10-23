تحالفا الخنجر والحلبوسي يعلنان الوصول لـ"مراحل جيدة" ويحددان أولوياتهم المقبلة

شفق نيوز/ أعلن الناطق الرسمي بأسم تحالف عزم صلاح الجبوري، يوم السبت، أن تحالفه وصل الى "مراحل جيدة" من التفاهمات في التفاوض وبناء الثقة وتحديد أولويات المراحل القادمة.

وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف عزم وصل الى مراحل جيدة من التفاهمات مع تحالف تقدم حول خطة العمل المستقبلية واستحقاقاتها وأولويات المناطق المحررة من الإرهاب وتوحيد الصف للوصول الى الأهداف المركزية مثل ملفات المختفين قسرا واعادة النازحين والمناطق التي لازالت مغلقة بوجه اهلها، وإعمار المناطق المحررة وانصاف اهلها".

وأكد أن "تحالف عزم مستمر بالانفتاح على باقي التحالفات الفائزة في انتخابات تشرين الأخيرة ، وهو بصدد دراسة جميع الأفكار المطروحة من الكتل والتحالفات الفائزة".

كما اشار الجبوري الى ان "عزم لازال يراقب مخرجات العملية الانتخابية وينتظر معالجة حقيقية للمؤشرات الكثيرة التي رافقت إعلان نتائج الانتخابات".

وشدد الناطق الرسمي بأسم تحالف عزم على أن "الجهة المخولة في الإعلان عن توجهات تحالف عزم العراق محصورة برئيس التحالف خميس الخنجر و رئيس الهيئة السياسية خالد العبيدي والناطق الرسمي باسم التحالف حصرا".