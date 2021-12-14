تحالفا الحلبوسي والخنجر يتفقان على خوض مباحثات تشكيل الحكومة بوفد مشترك

شفق نيوز/ اتفق تحالفا "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي و"عزم" بزعامة خميس الخنجر، يوم الثلاثاء، على خوض مباحثات تشكيل الحكومة "بوفد مشترك"، فيما أكدا على تقديم شخصيات "كفوءة" للمشاركة في الحكومة وفق مبدأ "الشراكة لا المشاركة".

وقال التحالفان في بيان مشترك، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن اجتماعا موسعا عُقد في بغداد، اليوم، بين وفدي التحالفين لتدارس سبل إخراج البلاد من الأزمة الراهنة وفق رؤية مشتركة.

وأضاف البيان، أن أبرز مقررات الاجتماع كانت إعداد ورقة مشتركة تُعرض على الشركاء السياسيين، وتتضمن رؤيةً موحدةً وأفكاراً حول الشراكة بإدارة القرار في الدولة، ومعالجة عدة ملفات استراتيجية، منها قضايا المختفين قسرا وإعادة النازحين، ومراعاة حقوق المحافظات المحررة في الموازنة العامة وتخصيص المبالغ اللازمة لإعادة إعمارها، وغيرها من الملفات المصيرية، والتأكيد على تقديم شخصيات كفوءة للمشاركة في الحكومة المقبلة وفق مبدأ الشراكة لا المشاركة.

كما تقرَّر تشكيل وفد تفاوضي موحَّد يضم تحالفي تقدم والعزم، للتفاوض مع بقية الشركاء، بالإضافة إلى تحديد توقيتات زمنية لاجتماعات دورية أسبوعية بين التحالفين، بغيةَ مناقشة تطورات الأوضاع السياسية، وفق البيان.

وأكد البيان، أن "التحالفين يتطلعان إلى تشكيل الحكومة المقبلة بأسرع وقت ممكن وفقاً للاستحقاقات الدستورية، لتلبي حاجة المواطن وتحفظ سيادة العراق وهيبة الدولة".