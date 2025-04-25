تحالفان في نينوى يقرران خوض الانتخابات بقوائم منفصلة

شفق نيوز/ كشف النائب نايف الشمري، يوم الجمعة، أن تحالفي "الحسم الوطني" و"نينوى لأهلها"، سيدخلان الانتخابات المقبلة بقائمتين منفصلتين.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتفاق جاء بعد اجتماع حضرته قيادات تحالف الحسم الوطني بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي، وتحالف نينوى لأهلها بقيادة المحافظ السابق نجم الجبوري".

وأضاف أن "الطرفين قررا خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عبر قائمتين مستقلتين، مع التأكيد على استمرار التعاون والتنسيق المشترك".

وقد أصدر تحالف "نينوى لأهلها"، بيانا ورد لوكالة شفق نيوز، أكد فيه أن الاجتماع، الذي عُقد اليوم الجمعة في محافظة نينوى، حضره عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية، من بينها وزير الدفاع ثابت العباسي، والفريق نجم الجبوري، ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل.

وجاء في البيان أن اللقاء ناقش مستجدات المشهد السياسي في نينوى، وسبل تعزيز الشراكة الوطنية، وتكريس مشروع إصلاحي يلبّي تطلعات أبناء المحافظة، ويضمن تمثيلاً عادلاً ومؤثراً في البرلمان المقبل، بعيداً عن الاستقطابات الضيقة.