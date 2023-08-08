تحالفات الإطار التنسيقي بالانتخابات المحلية.."متفرقون" في الوسط والجنوب و"متحدون" في المختلطة

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن "الموقف الأخير" لخارطة تحالفات قوى الإطار التنسيقي، الذي يضم معظم الأحزاب الشيعية، في الانتخابات المحلية المقبلة في محافظات الوسط والجنوب، والمحافظات المختلطة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الموقف الاخير لقوى الإطار التنسيقي في محافظات الوسط والجنوب سيكون عبارة عن اربعة تحالفات وهي: (ائتلاف دولة القانون، ونبني (الفتح الموسع)، وقوى ادارة الدولة (الحكيم والعبادي)، والأساس الوطني (محسن المندلاوي وبعض المستقلين)".

واما بشأن تحالفات الإطار في المحافظات المختلطة فقد أوضح المصدر أن "في محافظة ديالى ستكون التحالفات كالآتي: (ائتلاف ديالتنا الوطني ويضم ائتلاف دولة القانون وبدر والشيخية (عامر الفايز) والعقد الوطني، فيما سيضم تحالف الصفوة كلا من العصائب وخدمات، وتيار الحكمة الوطني (الحكيم) سيشارك منفرداً.

وتابع المصدر ان في محافظتي صلاح الدين وكركوك فإن تحالف الإطار الوطني سيشمل كل قوى الإطار دون استثناء في كلتا المحافظتين، فيما في نينوى سيكون تحالف الحدباء الوطني جامعاً لكل قوى الإطار، ما عدا العقد الوطني الذي سيدخل الانتخابات بتحالف مشترك مع قائمة محافظ نينوى الحالي نجم الجبوري".

وكان عضو لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في مجلس النواب جواد اليساري كشف، اليوم الثلاثاء، عن رغبة بعض الأحزاب بتأجيل الانتخابات المحلية عن موعدها المحدد، فيما لفت الى وجود 3 أسباب وراء هذه الرغبة السياسية.

ويرى الإطار التنسيقي الذي يضم أبرز القوى والأحزاب الشيعية عدا التيار الصدري، أن حظوظه في انتخابات مجالس المحافظات هي الأقوى والأفضل حالاً مقارنة بحظوظ المكونين السني والكوردي.

وأعلنت قوى الإطار التنسيقي (دولة القانون بزعامة نوري المالكي، والفتح بزعامة هادي العامري، والحكمة بزعامة عمار الحكيم، والنصر بزعامة حيدر العبادي، والعصائب بزعامة قيس الخزعلي وقوى أخرى) في 3 آب الحالي، أنها ستشارك في قوائم متعددة بالانتخابات المقررة في (18 كانون الأول 2023).