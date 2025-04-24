تجنب خسائر بمليارات الدولارات.. العراق يكسب عشرات الدعاوى القضائية الدولية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة العدل العراقية، يوم الخميس، عن كسب 36 دعوى قضائية دولية لصالح العراق دون تسجيل أي خسارة، متجنبة دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، في حال خسارة تلك الدعاوى.

وقال إعلام الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة العدل كسبت 36 دعوى قضائية دولية كانت مقامة ضد الدولة العراقية، دون تسجيل أي خسارة تُذكر، في إنجاز يُعد سابقة قانونية بارزة تحققت بفضل المتابعة المباشرة والمستمرة من قبل وزير العدل خالد شواني، ونتيجة للجهود المكثفة التي بذلتها الدائرة القانونية في الوزارة".

وأكدت الوزارة، بحسب البيان، أن "هذه القضايا، التي توزعت على عدد من المحاكم والهيئات الدولية، كانت تنطوي على مطالبات مالية ضخمة، وقد ساهمت الإجراءات القانونية الرصينة والمرافعات الدقيقة في تجنيب العراق دفع مبالغ كبيرة تقدَّر بمليارات الدولارات، كانت ستمثل عبئاً ثقيلاً على الخزينة العامة في حال خسارتها".

وجددت وزارة العدل التزامها بـ"مواصلة تمثيل الدولة العراقية بكفاءة واحترافية في مختلف المحافل القضائية، بما يصون حقوقها ويعزز من حضورها القانوني دولياً".