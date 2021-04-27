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تجميد تيار مدعوم من الكاظمي لخوض الإنتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-04-27T08:39:41+0000
تجميد تيار مدعوم من الكاظمي لخوض الإنتخابات

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع يوم الثلاثاء بتجميد عمل "تيار المرحلة"  المدعوم من قبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإلغاء مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وعزا المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، سبب اللجوء إلى هذا القرار إلى وجود خلافات داخلية في التيار إضافة إلى أزمة مالية يعاني منها "تيار المرحلة".

وكانت تقارير صحفية قد كشفت مطلع العام الحالي أن الكاظمي شكّل "تيار المرحلة" والذي يضم نخبة من الأكاديميين للمشاركة في الانتخابات التشريعية.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد أكدت في يوم 18 من شهر نيسان الجاري أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في  العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، هو موعد "حتمي لا رجعة عنه".

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