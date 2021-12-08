سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تجمع سياسي يملك مقعداً واحداً ينضم إلى الكتلة الصدرية

Category: سیاسة

Date: 2021-12-08T12:57:49+0000
تجمع سياسي يملك مقعداً واحداً ينضم إلى الكتلة الصدرية

شفق نيوز/ اعلن تجمع أهالي واسط المستقل في محافظة واسط، يوم الاربعاء، انضمام كتلته البرلمانية المكونة من نائب واحد إلى الكتلة الصدرية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان كتلة تجمع أهالي واسط التي يتزعمها المحافظ الحالي محمد المياحي اعلنت في مؤتمر صحفي ظهر اليوم انضمامها إلى الكتلة الصدرية.

وبين، ان الكتلة حصلت على مقعد نيابي واحد في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، مشيراً إلى ان عدد مقاعد الكتلة الصدرية في واسط أصبحت 6 مقاعد بدلا من 5.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي برصيد ٧٣ مقعدا، ومع انضمام تجمع واسط اليها ارتفع عدد مقاعدها الى ٧٤.

related

ائتلاف علاوي يلوح بالانسحاب من العملية السياسية برمتها ويحذر من انهيار العراق

Date: 2019-11-19 13:57:50
ائتلاف علاوي يلوح بالانسحاب من العملية السياسية برمتها ويحذر من انهيار العراق

مصدر: قادة شيعة يتفقون على ابقاء عبد المهدي لحين اجراء انتخابات مبكرة

Date: 2020-03-11 09:17:26
مصدر: قادة شيعة يتفقون على ابقاء عبد المهدي لحين اجراء انتخابات مبكرة

وفد الحزب الديمقراطي يبدأ اجتماعات بغداد بلقاء الصدريين

Date: 2021-11-05 07:05:40
وفد الحزب الديمقراطي يبدأ اجتماعات بغداد بلقاء الصدريين

الأمم المتحدة: هجوم الليلة الماضية في أربيل يدفع بالعراق نحو المجهول

Date: 2021-07-07 08:04:21
الأمم المتحدة: هجوم الليلة الماضية في أربيل يدفع بالعراق نحو المجهول

طالباني تكشف: لهذا السبب ذهب رئيس الجمهورية الى السليمانية

Date: 2019-12-29 07:35:31
طالباني تكشف: لهذا السبب ذهب رئيس الجمهورية الى السليمانية

أمريكا تفرض عقوبات على فالح الفياض

Date: 2021-01-08 16:13:17
أمريكا تفرض عقوبات على فالح الفياض

الحكومة الالمانية قلقة من خطوات لنظيرتها العراقية

Date: 2019-11-29 17:30:56
الحكومة الالمانية قلقة من خطوات لنظيرتها العراقية

الكاظمي يهاتف الملك عبدالله ويعلن دعماً لـ"بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن"

Date: 2021-04-05 10:10:52
الكاظمي يهاتف الملك عبدالله ويعلن دعماً لـ"بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن"