تجمع سياسي يملك مقعداً واحداً ينضم إلى الكتلة الصدرية

شفق نيوز/ اعلن تجمع أهالي واسط المستقل في محافظة واسط، يوم الاربعاء، انضمام كتلته البرلمانية المكونة من نائب واحد إلى الكتلة الصدرية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان كتلة تجمع أهالي واسط التي يتزعمها المحافظ الحالي محمد المياحي اعلنت في مؤتمر صحفي ظهر اليوم انضمامها إلى الكتلة الصدرية.

وبين، ان الكتلة حصلت على مقعد نيابي واحد في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، مشيراً إلى ان عدد مقاعد الكتلة الصدرية في واسط أصبحت 6 مقاعد بدلا من 5.

وتصدرت الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي برصيد ٧٣ مقعدا، ومع انضمام تجمع واسط اليها ارتفع عدد مقاعدها الى ٧٤.