تجمع الصدر والمالكي.. تحالف الحلبوسي يتحرك لانشاء تكتل كبير لتشكيل الحكومة

شفق نيوز / كشف تحالف تقدم، برئاسة محمد الحلبوسي، يوم الاثنين، عن تحرك باتجاه التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي، لتشكيل الحكومة المقبلة.

وتتصدر الكتلة الصدرية نتائج الانتخابات النهائية، بـ73 مقعداً، وفيما حل تحالف تقدم في المرتبة الثانية بـ37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون ثالثاً بـ33 مقعداً.

وقال عضو التحالف، يحيى العيثاوي، لـوكالة شفق نيوز، إن "هناك تحركاً لتحالف تقدم على الكتل السياسية، وأبرزها التيار الصدري ودولة القانون، وهناك تفاهمات بين التحالف والكتل المذكورة لتشكيل الحكومة المقبلة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات".

وأضاف العيثاوي، أن "تحالف تقدم يمتلك الكثير من المقاعد النيابية ومحط أنظار الكتل السياسية، وهو يعتبر الأقرب للتيار الصدري ودولة القانون"، مشيراً إلى أن "بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات، سيذهب الجميع نحو تشكيل تحالفات سياسية لغرض تشكيل الحكومة المقبلة".