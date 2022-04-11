تجارة بغداد تحشد لتظاهرات للإطاحة بوزير الزراعة: تسبب بتجويع الفقراء

شفق نيوز/ دعت غرفة تجارة بغداد، يوم الاثنين، المواطنين والتجار للتظاهر يوم غد الثلاثاء امام مقر وزارة الزراعة لإقالة وزيرها محمد الخفاجي.

وقالت الغرفة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انها "تدعو باسم الشعب كل ابناء شعبنا العراقي المظلوم من مواطنين وتجار تضرروا من السياسات الحكومية والقرارات الخاطئة التي اوصلتنا لجوع محتم الى التظاهر امام وزارة الزراعة يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة التاسعة صباحاً".

ودعت الغرفة اعضاء مجلس النواب العراقي الى "الوقوف معها من اجل إقالة وزير الزراعة محمد الخفاجي وذلك لتسببه بتعرض الامن الغذائي للخطر والانهيار وتجويع الفقراء".