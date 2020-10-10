يتضمن إبعاد الـ"PKK" والفصائل الأخرى.. شفق نيوز تنشر نص اتفاق سنجار

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز، نص اتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار الذي توصلت اليها الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان امس الجمعة.

ويتضمن الاتفاق ثلاثة محاور اداري وأمني ومحور اعادة الاعمار.

ويتكون المحور الاداري من عدة نقاط منها اختيار قائممقام جديد للقضاء يتمتع بالاستقلالية والمهنية والنزاهة والمقبولية ضمن الآليات الدستورية والقانونية، والنظر بالمواقع الادارية الأخرى من قبل اللجنة المشتركة المشكلة من الطرفين بعد تسمية منصب القائممقام على أن يراعى في ذلك مبادئ المهنية والنزاهة والتركيبة الاجتماعية للقضاء.

ويتضمن المحور الأمني ايضا عدة نقاط منها أن تتولى الشرطة المحلية وجهازي الأمن الوطني والمخابرات حصرا مسؤولية داخل القضاء ويتم ابعاد جميع التشكيلات المسلحة الأخرى خارج حدود قضاء سنجار.

وكذلك تعزيز الأمن في القضاء من خلال تعيين (2500) عنصر ضمن قوى الأمن الداخلي في سنجار مع ضمان اشراك عادل للنازحين في المخيمات من أهالي الأمن في القضاء، وانهاء تواجد منظمة حزب العمال الكوردستاني ال(PKK) من قضاء سنجار والمناطق المحيطة بها وأن لا يكون للمنظمة وتوابعها أي دور في المنطقة.

واما بخصوص محور اعادة الاعمار فأنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان لاعادة اعمار القضاء بالتنسيق مع الادارة المحلية في محافظة نينوى و يتم تحديد مستواها وتفاصيل مهامها من قبل رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس وزراء اقليم كوردستان.

