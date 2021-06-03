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"تتصرفون أو نتصرف".. رسالة أمريكية لبغداد بشأن سيطرة الحشد على المنطقة الخضراء

Category: سیاسة

Date: 2021-06-03T11:05:37+0000
"تتصرفون أو نتصرف".. رسالة أمريكية لبغداد بشأن سيطرة الحشد على المنطقة الخضراء

شفق نيوز/ كشف مصدر عراقي، يوم الخميس، رسالة السفارة الأمريكية إلى الحكومة العراقية بشأن سيطرة فصائل من الحشد الشعبي على المنطقة الخضراء الأسبوع الماضي.

وقال المصدر لموقع RT، إن "السفارة الأمريكية بعثت برسالة إلى الحكومة العراقية عبرت فيها عن قلقها وانزعاجها من سيطرة الحشد على المنطقة الخضراء ووصوله إلى مسافات قريبة من مقرها"، مبيناً أنها "أبلغتها في حال لم تتعامل مع الحشد والفصائل التي انتشرت في الخضراء، فإنها ستتصرف".

وأضاف، أن "الرسالة كانت عبارة عن مخاطبة رسمية خلال الساعات التي سيطر فيها الحشد على المنطقة الخضراء".

وأشار المصدر، إلى أن "الحكومة العراقية لم ترد على الرسالة حتى اللحظة"، دون أن يكشف عن أسباب عدم الرد.

يأتي ذلك في وقت كشف وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، عن اتصال جمعه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي "لإدانة التهديدات الأخيرة ضد منطقة بغداد الدولية (المنطقة الخضراء)"، مشيراً إلى أن "هذه الميليشيات" تقوض سيادة القانون ورغبة الشعب العراقي في السلام.

يشار إلى أن أربعة ألوية من قوات الحشد الشعبي، وقوة من أمن الحشد، طوقت في 27 ايار الماضي، مواقع "مهمة" داخل المنطقة الخضراء منها منزلي الكاظمي واللواء ابو رغيف ومبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك على خلفية اعتقال القيادي في الحشد "قاسم مصلح"، بتهم تتعلق بـ"الارهاب".

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