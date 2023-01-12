تتصدرها الكهرباء والتكنولوجيا.. السوداني يكشف أجندة زيارته لألمانيا

شفق نيوز/ كشف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الخميس، ما يتضمنه جدول أعمال زيارته إلى ألمانيا، مبيناً أن قطاعات الكهرباء والتكنولوجيا والاقتصاد تتصدر التفاهمات.

وقال السوداني خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، وتابعته وكالة شفق نيوز "الوفد العراقي الى المانيا يضم وزراء الخارجية والصناعة والهجرة ورجال أعمال صناعيين لديهم مشاريع منجزة ومجموعة من المستشارين".

وأضاف "سيتم توقيع مذكرات تفاهم في قطاع الكهرباء مع المانيا، الى جانب مبادرات في برامج التنمية والتدريب المهني والتعليم".

واشار الى ان "هناك فرص استثمار كبيرة في مشاريع الغاز المصاحب للنفط، فضلا عن تعاون مالي ومصرفي مع الجانب الألماني لتحسين الاقتصاد والصناعة".