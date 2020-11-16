تبقى منها 2.4 مليار دولار.. العراق يدفع 3% من عائداته النفطية لتعويضات الكويت

شفق نيوز/ اعلنت لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة ان العراق دفع 3% من عائداته النفطية إلى الكويت .

وقالت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "العراق دفع مقدار 230 مليون دولار وهو ما يعادل 3% من عائداته المتأتية من مبيعات تصدير النفط والمنتجات النفطية العراقية الاخرى".

واضافت ان "مقدار ما دفعه العراق لغاية الآن بلغ 50 مليار دولار من اصل 52.4 مليار دولار كتعويض" ، مبينة ان "المتبقي هو 2.4 مليار دولار يتم دفعها للمطالبة الوحيدة برصيد تعويض مستحق".

واشارت الى ان "اللجنة كانت في طريقها لدفع التعويضات المستحقة كاملة في عام 2021 إلا أن آثار الوباء بفيروس كورونا فإن جدول التعويضات قد يمتد الجدول الزمني لاستكمال حتى عام 2022".

وكان وزير المالية علي علاوي، إنه اقترح في 25 ايار 2020 أن تقوم الكويت بتأجيل أو إلغاء نحو 3 مليارات دولار مستحقة للعراق على تعويضات حرب الخليج 1990-1991.

وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب على تنظيم داعش الذين سيطر على ثلث البلاد لكنه استأنف في عام 2018، والآن، تذهب 3٪ من عائدات تصدير النفط إلى الكويت التي تعاني أيضًا من انخفاض أسعار النفط.