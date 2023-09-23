تبرئة حفيد صدام حسين من مجزرة سبايكر.. وثيقة

شفق نيوز/ قررت محكمة جنايات الرصافة تبرئة حفيد الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (عبد الله ياسر سبعاوي) بعد اتهامه بالمشاركة بمجزرة "سبايكر"، بعد أن استردته السلطات العراقية من الجانب اللبناني نهاية العام الماضي بمساعدة ومشاركة شرطة الإنتربول.

كما قررت المحكمة أيضا تبرئة المدعو (طارق خلف) من جريمة مجزرة سبايكر عام 2014، وذلك بحسب وثيقة رسمية كشف عنها النقاب اليوم السبت.

وجاء في كتاب رسمي صادر عن مجلس القضاء الاعلى، تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، أن محكمة جنايات الرصافة الهيئة الاولى تشكلت بتاريخ 20 أيلول الجاري برئاسة القاضي ضياء كاظم عبد سبع وعضوية القاضيين علي قاسم شخيط وجواد حسين كاظم المأذونين بالقضاء واصدرت قرارها بحق المتهمين زياد طارق خلف نزال وعبد الله ياسر سبعاوي ابراهيم، لعدم كفاية الادلة المتحصلة ضدهما.

وأضاف، قررت المحكمة الغاء التهمة الموجهة لهما وفق أحكام المادة الرابعة وبدلالة المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب وعن جريمة الاشتراك بجريمة مجزرة سبايكر وقررت إخلاء سبيلهما ما لم يكونا مطلوبين عن دعوة اخرى.

وفي 19 آب من العام الماضي 2022، اعتقلت الشرطة الدولية "الانتربول" حفيد الأخ غير الشقيق لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين في بيروت.

وتناقلت وسائل إعلام محلية وعربية، مقطعاً مسجلاً لسعد سبعاوي إبراهيم الحسن، ابن شقيق صدام حسين، وهو يناشد المنظمات العربية والدولية التي تُعنى بحقوق الإنسان، بالتدخل لمعرفة مصير ابن شقيقه، (عبد الله ياسر السبعاوي) المُعتقل لدى السلطات الأمنية في لبنان"، بحسب قوله.

وعبد الله ياسر سبعاوي إبراهيم هو إبن سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي الأخ غير الشقيق لصدام حسين الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة تمويل المسلحين وصناعة القنابل.