تاكيداً لشفق نيوز.. صراع حزبي يوقف "الطائر الاخضر" عن التحليق في مطار النجف

شفق نيوز- النجف

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، فجر السبت، تعليق تسيير الرحلات الجوية من مطار النجف الدولي بسبب مشكلة التزود بالوقود.

وذكر تنويه عاجل للخطوط أو ما يعرف بـ"الطائر الأخضر"، نشره النائب مصطفى سند يفيد بأن رحلاتها المغادرة من مطار النجف الدولي "تم تحويلها مؤقتاً إلى مطار بغداد الدولي بسبب أزمة الوقود الحالية"، ودعت المسافرين إلى التأكد من مكان الإقلاع والتواصل لمعرفة تفاصيل الرحلة قبل التوجه إلى المطار".

يأتي ذلك بعد أن قال مصدر مطلع، في وقت سابق من يوم الجمعة، إن مطار النجف الدولي يواجه مخاطر التوقف عن العمل على خلفية خلاف سياسي وإداري بشأن عقد تزويد المطار بالوقود.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن شركة مرتبطة بحزب الدعوة الإسلامية تتولى تجهيز مطار النجف بالوقود، في حين تشغل إدارة هيئة المنتجات النفطية في النجف شخصية مقربة من تيار الحكمة الوطني، مبيناً أن عقد الشركة المجهزة قارب على الانتهاء.

وأضاف أن المسؤول في هيئة المنتجات النفطية طلب عدم تجديد العقد، مقابل استمرار الهيئة بتزويد المطار بالوقود اللازم، مشيراً إلى أن الخلاف تطور إلى أزمة انعكست على انتظام التزويد وقدرة المطار على تشغيل الرحلات.

وتأتي الأزمة في وقت أعلنت فيه مصادر أمنية في العاشر من شباط الجاري إلقاء القبض على مدير مطار النجف الدولي السابق والقيادي في حزب الدعوة فايد الشمري فور وصوله إلى البلاد أثناء هبوط طائرته في مطار النجف، مشيرة إلى أنه محكوم على خلفية "مخالفات جسيمة" في عقد داخل المطار بقيمة 72 مليون دولار، مع إمكانية شمولِه بقانون العفو العام بعد تسوية الأضرار المتعلقة بالمال العام.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أعلنت في 23 أيار 2024 صدور حكم غيابي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق رئيس مجلس إدارة مطار النجف الأسبق فائد كاظم نون الشمري، بعد إدانته بالتعاقد مع معمل داخل المطار دون موافقات أصولية ومن دون رقابة صحية، استناداً إلى المادة 331 من قانون العقوبات.