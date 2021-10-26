تاكيداً لشفق نيوز.. رئيس الجمهورية يستضيف قادة قوى سياسية ومكتبه يكشف التفاصيل

شفق نيوز/ كشفت رئاسة الجمهورية، يوم الثلاثاء، عن تفاصيل اجتماع استضافه الرئيس برهم صالح لقادة قوى سياسية.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، افاد مصدر سياسي مطلع، أن اجتماعاً موسعاً يضم رئاسة الجمهورية وزعماء الكتل الشيعية والسنية والكوردية سيعقد خلال الساعات المقبلة للتوصل إلى تفاهمات بشأن ما أفرزته نتائج الانتخابات البرلمانية وتشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية برهم صالح استضاف اليوم، في قصر بغداد، اجتماعاً ضم رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وعدداً من قادة وممثلي القوى السياسية، حيث تم بحث الأوضاع العامة في البلد والانتخابات التشريعية التي جرت في 10 تشرين الأول الجاري".

وأكّد الاجتماع ، "ضرورة توحيد الصفوف وإشاعة روح التفاهم الوطني لضمان الأمن والاستقرار في البلد وتعزيز الوحدة الوطنية، والحفاظ على المسار الديمقراطي وتغليب المصالح العليا للبلد واعتماد الأطر والممارسات الديمقراطية لحماية وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، والركون الى الحوار في حل المشاكل والاختلافات في وجهات النظر".

وأشار الاجتماع الى أن "الاعتراضات على العملية الانتخابية مقبولة ومكفولة في القوانين واللوائح الانتخابية، ويجب متابعتها، وأن التعبير عنها والتعامل معها يكون وفق الطرق القانونية والسلمية، مع التأكيد على دور مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية المُختصة لمتابعة الملف والحرص والجدية التامة بالنظر في كافة الشكاوى والطعون المقدمة على العملية الانتخابية بمهنية وحيادية وشفافية عالية باعتبار ذلك ضرورة من اجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية".

وأكّد الاجتماع على، "أهمية تضافر الجهود والعمل المشترك من اجل الانطلاق نحو الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر البلد، وتشكيل مجلس نواب يُعبر عن إرادة الشعب وتطلعاته في الإصلاح والتنمية وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية، وتشكيل حكومة فاعلة تحمي المصالح العليا للبلد وتستجيب للتحديات والاستحقاقات وتضمن توفير الفرص المتساوية للمواطنين والنهوض بالاقتصاد والتجارة والتنمية والبنى التحتية".