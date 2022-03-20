تاكيدا لخبر شفق نيوز .. الكاظمي يصل إلى الموصل

شفق نيوز/ وصل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي صباح اليوم الأحد محافظة نينوى يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية.

وشهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق منذ الساعات الأولى من صباح اليوم إنتشاراً أمنياً كثيفاً بالتزامن مع زيارة مرتقبة إليها لوفد حكومي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي من أجل افتتاح مستشفى الشفاء الذي أنشأته العتبة الحسينية في الجانب الأيمن من المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن قيادة عمليات نينوى منعت دخول عجلات الحمل (كيا - شاحنات) الى الموصل حتى الساعة الرابعة عصراً فيما تنتشر المفارز في عموم المدينة على شكل مرابطات على جانبي الطرق الرئيسية.

وأما عن زيارة الوفد فقد ذكر مراسلنا أن الوفد يرأسه الكاظمي لإفتتاح المستشفى وتفقد أحوال المحافظة.