تأكيدا لخبر شفق نيوز .. السوداني يتوجه إلى تركيا برفقة وفد رسمي

شفق نيوز/ غادر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، العراق متوجها إلى تركيا في زيارة رسمية تستغرق 48 ساعة.

وقال مقرر مجلس النواب النائب غريب عسكر التركماني في بيان، إنه غادر مع وفد رسمي برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في زيارة رسمية إلى تركيا تستغرق يومين لبحث ملفات مهمة تخص العلاقات العراقية والتركية، وتوسع آفاق التعاون الثنائي البناء بين البلدين ليشمل مختلف المجالات تحقيقاً لتطلعات الشعبين الجارين في التقدم والازدهار.

وكان مصدر حكومي قد صرّح، يوم الأحد، بأن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور تركيا اليوم الثلاثاء.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "السوداني سيبحث مع المسؤولين الاتراك جملة من الملفات أبرزها المياه وتأمين الحدود والتبادل التجاري".

وكان السوداني، تلقى يوم الثلاثاء (10 / 1 / 2023) دعوة رسمية من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيارة تركيا، ووعد بتلبيتها.

وأكد أردوغان خلال اتصاله بالسوداني ضرورة "انهاء" تواجد حزب العمال الكوردستاني في الاراضي العراقية.

وأشار أردوغان، وفق بيان للرئاسة التركية، إلى ان "أنقرة تولي أهمية إلى أمن واستقرار العراق ووحدة أراضيه شأنه شأن تركيا"، مؤكدا ان "إنهاء وجود منظمة بي كي كي الإرهابية في الأراضي العراقية هو ضرورة لمصالح الأمن القومي لهذا البلد".

ويوم الجمعة (17 / 3 / 2023) كشفت وزارة الموارد المائية العراقية عن قرب زيارة وفد عراقي اتحادي، برئاسة وزيرها عون ذياب عبد الله، إلى تركيا، لبحث تداعيات ملف المياه وأزمة الجفاف.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير العراقي، بمكتبه في العاصمة الاتحادية بغداد، سفيرَ تركيا لدى العراق محمد رضا كوناي، والوفد المرافق له.

ويعاني العراق من شح المياه الأنهر وكذلك الأمطار وموجات الجفاف بسبب قيام دول المنبع (تركيا وإيران) بقطع وتقليل حصته من المياه، إلى جانب التغيير المناخي.