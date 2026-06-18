بأوامر حكومية.. الحشد يعيد ترتيب قيادة عمليات سامراء

شفق نيوز - بغداد

أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بأن القرار الجديد الصادر عن هيئة الحشد الشعبي تضمن إلغاء مضمون القرار السابق الخاص بتكليف يوسف مزبان، وإعادة تكليف علي العقيلي بإدارة ملف قيادة عمليات سامراء، مع إبقاء مزبان في قيادة اللواء (36) الذي كان يشغله سابقاً.

وبحسب المصدر، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن العقيلي كُلف بمهام مباشرة تتعلق بعملية فك ارتباط ألوية سرايا السلام بالتيار الوطني الشيعي وإعادة تنظيمها.

وأضاف أن القرار صدر، بأوامر مباشرة من رئيس الوزراء، بهدف ضمان استقرار الأوضاع الأمنية ومنع حدوث أي توترات في المنطقة.

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، قد أصدر في وقت سابق كتاباً رسمياً يقضي بتكليف علي عبد الله العقيلي بمنصب مستشار للمديرية العامة للعمليات.

وتضمن التكليف أيضاً إشراف العقيلي على عملية فك الارتباط وإعادة تنظيم الألوية (313 و314 و315) التابعة لعمليات سامراء، ضمن إطار إجراءات تنظيمية وإدارية تهدف إلى تطوير هيكلية العمل الميداني وتعزيز كفاءة الأداء.

وأمس الأربعاء، أفاد مصدر في "سرايا السلام"، لوكالة شفق نيوز، بأن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه بإعادة علي العقيلي إلى منصبه قائداً لعمليات سامراء، بعد ساعات من صدور قرار باستبداله.