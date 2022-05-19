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بأمر من "الحنّانة".. إغلاق جناح خاص في معرض بغداد الدولي

Category: سیاسة

Date: 2022-05-19T17:31:37+0000
بأمر من "الحنّانة".. إغلاق جناح خاص في معرض بغداد الدولي

شفق نيوز/ كشف قيادي في التيار الصدري، اليوم الخميس، عن إغلاق الجناح الخاص بالتيار في معرض بغداد الدولي والذي افتتح اليوم بمشاركة محلية ودولية كبيرة.

وقال القيادي في حديث لوكالة شفق نيوز، طلب عدم الإشارة إلى اسمه، ان "امرا صدر من (الحنّانة) حيث مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومصدر قرار قيادة التيار، إلى الجناح الخاص بالتيار في معرض بغداد الدولي (هيئة تراث الشهيد السيد محمد الصدر)، بالإغلاق الفوري وعدم التواجد فيه".

وبين ان "قرار الإغلاق جاء على خلفية إقدام زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي على افتتاح المعرض بخلاف مسؤولين حكوميين، مما أثار امتعاض المعنيين بالتيار وبخاصة مقتدى الصدر".

وأضاف أن "العدول عن القرار بيد الصدر حصراً".

ويأتي موقف الصدريين بموازاة خلافات حادة مع الإطار التنسيقي وبالتحديد مع نوري المالكي، والتي تسببت بتعثر تشكيل الحكومة.

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