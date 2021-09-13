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بأمر قضائي.. نتائج الانتخابات المبكرة ستعلن بعد ساعات من انتهاء التصويت

Category: سیاسة

Date: 2021-09-13T16:35:34+0000
بأمر قضائي.. نتائج الانتخابات المبكرة ستعلن بعد ساعات من انتهاء التصويت

شفق نيوز/ اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين ، أن نتائج الانتخابات البرلمانية سوف تعلن بعد ساعات من انتهاء التصويت.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي لوكالة شفق نيوز، إن "قرارا قضائيا صدر يلزم كافة الاطراف باعلان نتائج الانتخابات العامة والخاصة في يوم واحد أي بعد ساعات من اغلاق صناديق الاقتراع، ونحن ملتزمون بهذا القرار ".

وبينت الغلاي، ان "المفوضية العليا استلمت كافة الاجهزة والاحبار واوراق الاقتراع الخاصة بالانتخابات، وستجري في نهاية الشهر الجاري آخر تجربة للانتخابات بحضور موظفي الاقتراع".

وبخصوص مراقبة الدعايات الانتخابية ، قالت المتحدثة باسم المفوضية إن "الجهات الرقابية في المفوضية تتابع وترصد كافة الخروقات في الدعايات الانتخابية للمرشحين، وقد احالت بعض الحالات الى القضاء لمعاقبتها".

ومن المقرر ان تجري الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل.

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